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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 'Canlarla Buluşma' Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 'Canlarla Buluşma' Toplantısı Düzenledi

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 'Canlarla Buluşma' toplantısı düzenledi. Toplantıda, başkanlığın yol haritası ve 2023 çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı da Alevi-Bektaşi topluluklarının haklarının verilmesi ve inancın yaşatılması için başkanlığın önemine vurgu yaptı. Başkanlıkla ilgili dezenformasyonun engellenmesi ve çalışmaların anlatılması amacıyla 'Canlarla Buluşma' toplantılarının farklı illerde devam edeceği açıklandı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı \'Canlarla Buluşma\' Toplantısı Düzenledi
16.01.2024 - 18:13,  Güncelleme: 18:14
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının ev sahipliğinde "Canlarla Buluşma" toplantısı yapıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, kurumun yol haritasının topluma anlatılmasını amaçlayan "Canlarla Buluşma" toplantısı, başkanlığın konferans salonunda düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın da katıldığı programda, başkanlığın kuruluş misyonu açıklandı. Daha sonra Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, 2023'te yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam da Alevi-Bektaşi topluluklarının temel inanç hürriyetinden doğan haklarının verilebilmesi, bu inancın yaşatılması için gayretler gösteren dede, baba, ocak ve sivil toplum kuruluşlarının muhatap alınıp; kaygı, talep ve projelerin değerlendirilmesinde doğrudan sorumluk sahibi olarak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulduğunu ifade etti.

Başkanlığın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çam, devletin bu anlamda somut adımlarla Alevi-Bektaşi toplumuna dönük hizmetlerini arttıracağını kaydetti.

Açıklamada, başkanlıkla alakalı dezenformasyonu engellemek, kurumun Alevi-Bektaşi toplumu için gerçekleştirdiği çalışmaları anlatmak için "Canlarla Buluşma" toplantılarının farklı illerde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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