Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Çalıştayı - Son Dakika
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Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Çalıştayı

Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Çalıştayı
10.06.2026 13:17
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3. Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi çalıştayı Ankara'da gerçekleşti, akademik çalışmalar değerlendirildi.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca "3. Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi (ABA) Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştayda, Alevilik ve Bektaşilik alanında yürütülen akademik çalışmalar ele alındı.

Ansiklopedinin hazırlık süreci, dijital altyapısı ve içerik geliştirme çalışmaları değerlendirilen çalıştayda ilgili kurum temsilcileri ile akademisyenler projeye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çalıştayın açılışında konuşan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi'nin Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu belirterek çalışmanın bilimsel temeller üzerine inşa edileceğini ifade etti.

Ansiklopedinin toplumda doğru bilgilere dayalı sevgi, barış ve kardeşliğin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Ersin, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden bilim insanlarının katkısıyla hazırlanan ansiklopedinin Alevilik ve Bektaşilikle ilgili eksik ve yanlış bilgilerin giderilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da kurum olarak özellikle yayıncılık alanında projeye destek verdiklerini belirterek çalışmanın önemli sonuçlar ortaya çıkaracağına inandıklarını söyledi.

TTK arşivlerinden yararlanılacak

Çalıştayda konuşan Prof. Dr. Alemdar Yalçın ise ilk toplantının ardından ansiklopedinin teknik altyapısına ilişkin önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlattı.

Yalçın, Türk Tarih Kurumu ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün arşivlerinin projeye açıldığını, fotoğraf, ses, görüntü ve belge arşivlerinin ansiklopedide kullanılmasının planlandığını kaydetti.

Ansiklopedinin hazırlanma sürecinde yapay zekadan da yararlanılacağını belirten Yalçın, madde yazarları ile inceleme uzmanlarının içeriklerin değerlendirilmesinde yapay zeka araçlarını etkin şekilde kullanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Esma Ersin, Yapay Zeka, Güncel, Ankara, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Çalıştayı - Son Dakika

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