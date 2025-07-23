Alevler Arasında Kurtuluş Çabası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alevler Arasında Kurtuluş Çabası

23.07.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yangınla mücadele eden ekip, alevler arasında kaldı; acil yardım talebiyle kurtarıldı.

1) ŞUBE MÜDÜRÜNÜN, ALEVLERİN ARASINDA KALAN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ VE EKİBİNİ KURTARMA ÇABASI KAMERADA

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, orman yangınının ilk gününde, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in de aralarında olduğu müdahale ekibinin alevlerin arasında kaldığı olay sırasında şube müdürü ve yanındaki personelin acil koduyla yardım çağrısında bulunduğu anlar ve yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında dün orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, ilk müdahale ekibiyle birlikte söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının ilk anından itibaren bölgede ekipleri yöneten Çetin'in de aralarında olduğu ekip ve 1 iş makinesi, rüzgar aniden yön değiştirince alevlerin arasında kaldı. Acil koduyla yardım çağrısı yapan ekibin olduğu bölgeye helikopterle su atıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, Eti Bor Madeni'ne ait yardıma giden 1 iş makinesi ise alevlerin arasında kalıp yandı.

ALEVLERİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile ekibinin, alevlerin arasında kaldıktan sonra işletme müdürü ve yanındaki personelin acil çağrı talebinde bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çetin ile ekibinin mahsur kaldığı belirtilen bölgede insan boyunu aşan alevler görülürken, şube müdürünün yanındaki personelle onların kurtarılması için telsizle yardım istediği görüldü. Görüntülerde, alevlerin hızla şube müdürü ve personelin yanlarına doğru ilerlediği de yer aldı.

'DUMANDAN ETKİLENDİLER'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te dün gece yaptığı açıklamada, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve ekibinin yaşadığı kaza sırasında kendisiyle görüştüğünü belirterek, "Eskişehir ile ilgili rapor almak için kendisini aradığımız Eskişehir Orman Bölge Müdürümüz tam benimle telefonla konuşurken, rüzgarın yine ters esmesiyle birlikte ateşlerin içerisinde kaldı. Hemen telefonu kapattı. 7-8 arkadaşıyla birlikte daha sonra hamdolsun herhangi bir hasarı olmadan çıktı. Ancak onlar da dumandan etkilendiler. Kısa bir tedaviyle beraber tekrar işlerinin başına döndüler. Şu anda o arkadaşlarımızın hepsi bu yangınlarla mücadeleye devam ediyorlarö dedi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Orman Yangını, Seyitgazi, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevler Arasında Kurtuluş Çabası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
İsrail ile Suriye masaya oturuyor İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
21:28
Laziolu futbolcu Vecino’ya kötü haber Kamptayken evini soydular
Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 17:10:21. #7.12#
SON DAKİKA: Alevler Arasında Kurtuluş Çabası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.