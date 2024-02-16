Ali Asadov, Azerbaycan Başbakanı olarak yeniden atandı

Ocak Ayında Türkiye Genelinde Konut Satışları Geriledi

Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 80 bin 308 adet konut satıldı. İstanbul, 13 bin 423 konut satışıyla en fazla satış gerçekleştiren il oldu. İpotekli konut satışları ise yüzde 63.5 gerileyerek 5 bin 915 adet olarak kaydedildi. Yabancılara konut satışları ise yüzde 50.5 azalarak 2 bin 61 adet oldu.