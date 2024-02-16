Ali Asadov, Azerbaycan Başbakanı olarak yeniden atandı - Son Dakika
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Ali Asadov, Azerbaycan Başbakanı olarak yeniden atandı

Ali Asadov, Azerbaycan Başbakanı olarak yeniden atandı

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in seçimi kazanmasının ardından istifa eden Ali Asadov, yeniden başbakanlık görevine atandı. Azerbaycan Milli Meclisi, Asadov'un başbakan olarak atanmasını 105 oyla onayladı.

16.02.2024 10:19
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Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimini kazanmasının ardından yasalar gereği istifa eden Ali Asadov, yeniden başbakanlık görevine atandı.

Azerbaycan Milli Meclisinde, Asadov'un Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından başbakan olarak atanması görüşüldü.

Görüşmeler sonrasında Milli Meclis, 105 oyla Asadov'un başbakan olarak atanmasını onayladı. Bir milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

Azerbaycan'da hükümet, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'in yemin ederek göreve başlamasının ardından ülke yasaları gereği istifa etmişti.

Kaynak: AA

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