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Ali Babacan: Çiftçiye ödenenin 13-14 mislini kur korumalı mevduata ödediler - Son Dakika
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Ali Babacan: Çiftçiye ödenenin 13-14 mislini kur korumalı mevduata ödediler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kur korumalı mevduat için ödenen faizle ilgili olarak, geçen sene temmuz ayına kadar ödenen 300 milyar lira. Bu yetmedi Merkez Bankası da seçimden bu yana bir 800 milyar daha ödedi. 2024 yılında çiftçiye ayrılan ödenek sadece 91 milyar lira. Yani çiftçiye ödediklerinin 13-14 mislini geçen sene kur korumalı mevduata ödediler dedi.

09.01.2024 - 09:00,
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DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kur korumalı mevduat için ödenen faizle ilgili olarak, Geçen sene temmuz ayına kadar ödenen 300 milyar lira. Bu yetmedi Merkez Bankası da seçimden bu yana bir 800 milyar daha ödedi. 2024 yılında çiftçiye ayrılan ödenek sadece 91 milyar lira. Yani çiftçiye ödediklerinin 13-14 mislini geçen sene kur korumalı mevduata ödediler dedi.

Niğde'de basın toplantısı düzenleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Babacan, kur korumalı mevduatla ilgili Kur korumalı mevduat ne demek Bankaya paranı yatır. Faizini de al ama eğer o faiz yetmezse döviz kuru ondan daha fazla artarsa ben sana ayrıca vereceğim korkma, demek. Yani faiz üzerine faiz ödeyeceğim demek. O gün bizim Polatlı Ticaret Odası'nda programımız vardı. Orada çiftçilerimizle sanayicilerimizle buluşmamız vardı. Ben dedim ki, 'Bu tam hazineyi batırma projesi, bu ülkeyi batırma projesi' dedim diye konuştu.

Babacan; Kur korumalı mevduatta ödenen kur farkını söyleyeceğim. Geçen sene temmuz ayına kadar ödenen 300 milyar lira. Bu yetmedi Merkez Bankası da seçimden bu yana bir 800 milyar daha ödedi. 300 milyarın üzerine 800 milyar daha ödedi bu kur korumalı mevduata. Mukayese edelim; çiftçimize 2024 bütçesinde ayrılan ödenek ne kadar Bütün çiftçiye tarım için verilen desteğin tamamı 91 milyar lira. Kur korumalı mevduata geçen sene seçime kadar ödedikleri 300, seçimden sonra ödedikleri 800, toplarsak 1 trilyon 100 milyar lira yapıyor. Çiftçiye ödenen sadece 91 milyar lira. Yani çiftçiye ödediklerinin 13-14 mislini geçen sene kur korumalı mevduata ödediler dedi.

'MERKEZ BANKASI 800 MİLYAR LİRA PARA BASTI'

Bu senenin bütçesinde faiz için ayrılan bütçenin 1 trilyon 273 milyar lira olduğunu belirten Babacan, Kur korumalı mevduatı bıraktım bir kenara şimdi faizden bahsediyorum. Çiftçiye ödenen 91 milyar lira. Kur koruma ve faize verileni toplayın 2,5 trilyon yapıyor. Bu ne demek Çiftçiye yapılan ödemenin tam 30 mislini parası olana veriyorlar. Ondan sonra da bu ülkede enflasyonu düşürmekten bahsediyorlar. Merkez Bankası, kur korumalının kur farkını para basarak ödüyor. Merkez Bankası'nın sadece seçimden bu yana bastığı para 800 milyar lirayı geçti. Para basınca ne oluyor Merkez Bankası Herkesin cebindeki paranın değeri düşüyor mu Emeklimizin, işçimizin maaşının değeri düşüyor mu Böylece herkesin 85 milyonun cebinden toplayıp, alıp bir avuç zaten parası olan insana veriyorlar. Buna da ekonomi yönetimi diyorlar diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÜNGÖR

Babacan, yerel seçimlere hazır olduklarını belirterek, Bizim belediyelerimiz 'çok çalışırız' diyecekler. Bu yetmez aynı zamanda 'tertemiz çalışacağız' diyecekler ifadelerini kullandı.

Babacan, DEVA Partisi Niğde Belediye Başkan adayının Ümit Güngör olduğunu açıkladı.

Ali Babacan: Çiftçiye ödenenin 13-14 mislini kur korumalı mevduata ödediler
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ali Babacan: Çiftçiye ödenenin 13-14 mislini kur korumalı mevduata ödediler - Son Dakika
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