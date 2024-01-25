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Ali Babacan: Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'nın faiz artışına sessiz kalması düşünülemez - Son Dakika
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Ali Babacan: Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'nın faiz artışına sessiz kalması düşünülemez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın 8 aydır sessiz kalmasının düşünülemez olduğunu belirtti. Babacan, faiz artışının doğru mu yanlış mı olduğunu sorması gerektiğini ve piyasalarda güven oluşması için tutumunu açıklaması gerektiğini vurguladı.

25.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:38
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz kararına ilişkin "Ülkenin Cumhurbaşkanı bu konuda 8 aydır sessiz kalamaz. 'Seçimlerden önce ben iktidarda olduğum sürece faiz iner daha da inecek' deyip seçimlerden sonra 8 ayda 8 kere Merkez Bankası'nın faiz artırdığı bir ülkede Cumhurbaşkanı'nın sessiz kalması düşünülemez" dedi.

Ali Babacan, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e yükseltmesiyle ilgili açıklama yaptı. Babacan, şunları söyledi:

"8 AYDA 8 KERE MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ARTIRDIĞI BİR ÜLKEDE CUMHURBAŞKANI'NIN SESSİZ KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ."

"Bugün Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e çıkarttı. Yani seçimden bu yana 8 ayda 8 kere faiz arttı. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum, bu faiz artışını destekliyor mu, desteklemiyor mu? Bu faiz artışı doğru bir şey mi? Yanlış bir şey mi?

Ülkenin Cumhurbaşkanı bu konuda 8 aydır sessiz kalamaz. ve tutumunu açıklamadığı sürece piyasalarda da güven oluşmaz. Bu faiz artışı doğru mudur değil midir? Doğruysa Sayın Erdoğan çıkıp bunu apaçık desteklemesi gerekir. 'Seçimlerden önce ben iktidarda olduğum sürece faiz iner daha da inecek' deyip seçimlerden sonra 8 ayda 8 kere Merkez Bankası'nın faiz artırdığı bir ülkede Cumhurbaşkanı'nın sessiz kalması düşünülemez. Buradan halk olarak vatandaş olarak cevap bekliyoruz. Tüm piyasalar, bütün ticaret erbabı, sanayiciler de sayın Erdoğan'ın bu konudaki tutumunu merak ediyor. Bir an önce çıkın ve açıklayın. Bu faiz artışı doğru mudur değil midir? Sessiz kalamazsınız."

Ali Babacan: Cumhurbaşkanı\'nın Merkez Bankası\'nın faiz artışına sessiz kalması düşünülemez
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ali Babacan: Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'nın faiz artışına sessiz kalması düşünülemez - Son Dakika
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