Ali Baybaş'ın Yıllar Sonra Türkiye'ye Dönüşü - Son Dakika
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Ali Baybaş'ın Yıllar Sonra Türkiye'ye Dönüşü

10.07.2026 17:30
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Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş, diplomatik girişimlerle memleketine dönüyor.

SİVAS'tan 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir dava süreci nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak mahsur kalan Ali Baybaş (77), yapılan diplomatik girişimler sonuç vermesiyle memleketine dönüyor.

Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da hakkında açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hukuki engeller ve ülkeden çıkış yasağı nedeniyle mahsur kaldı ve memleketine dönemedi. Zaman içinde geçirdiği kazalar sonucu kısmi felç kalan, ciddi sağlık sorunları ile uğraşan ve Mekke sokaklarında hayata tutunmaya çalışan Ali Baybaş, bu yıl hacca giden Türkler tarafından bitap halde fark edildi. Sanal medya paylaşımları ile gündeme gelen Ali Baybaş'ın durumu siyasilerin de dikkatini çekti. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy'un girişimleriyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Ali Baybaş'ın yurda dönüşü için çalışma başlatıldı. Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimler olumlu sonuç verdi. Ali Baybaş'ın önündeki tüm idari ve çıkış yasakları tamamen kaldırıldı ve Türkiye'ye dönüş süreci resmen başladı.

BUGÜN TÜRKİYE'DE OLACAK

Suudi Arabistan'dan çıkış engeli ortadan kaldırılan Ali Baybaş için Türkiye'ye gelişi için planlama yapıldı. Uçak bileti alınan Ali Baybaş, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. AK Parti Milletvekili Rukieye Toy, Ali Baybaş'ı bizzat İstanbul Havalimanı'nda karşılayacak. İstanbul'da bir gece konaklaması planlanan Baybaş'ın daha sonra Sivas'a ulaşımı sağlanacak.

Haber: SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ali Baybaş'ın Yıllar Sonra Türkiye'ye Dönüşü - Son Dakika

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