Diyanet'ten Peygamberi Anlatma Vurgusu

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "En güzel örnek olan Efendimizi bütün örneklikleriyle insanlığa tekrar tekrar tanıtmamız lazım." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şahsiyet İnşasında Büyüklerin Rolü Paneli"ne katıldı.

Erbaş, panelde yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası'nı bir ay boyunca kutlamaya devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Her yerde Peygamber Efendimizi anlatmaya çalışıyoruz, onun insanlığa kazandırdığı değerleri yeniden hatırlatmaya gayret ediyoruz. Dünyanın dün olduğu gibi bugün de buna ihtiyacı var. Çünkü Kur'an evrenseldir, Peygamber Efendimiz, evrensel bir peygamberdir. Sadece yaşadığı topluma ve yaşadığı yerdeki insanlara gönderilmiş bir peygamber değil, tüm alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

Ayet-i Kerime'de Rabbimiz, 'Şüphesiz Resulullah'ta sizin için en güzel örnek var' buyurmaktadır. En güzel örnek olan Efendimizi bütün örneklikleriyle insanlığa tekrar tekrar tanıtmamız lazım. Yeni nesiller geliyor, gençler geliyor, çocuklar doğuyor, o çocuklar büyüyor, bir kere anlatmakla yetinmek mümkün değil."

Çocuklara nasihatin önemine işaret eden Erbaş, "Bir kere yaptım yeter, demeden dilimiz döndüğü sürece çocuklarımıza, küçüklerimize nasihat etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Programa, Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman da katıldı.