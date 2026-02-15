Ali Ermiş'in Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Ali Ermiş'in Hayali Gerçekleşti

Ali Ermiş\'in Hayali Gerçekleşti
15.02.2026 13:53
74 yaşındaki Ali Ermiş, kendi yaptırdığı okulda öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ali Ermiş'in okula gidememenin eksikliğini gidermek için yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulda ilk ders zili çaldı.

Hediye ve İsmail Ermiş çiftinin dördüncü çocuğu Ali Ermiş, çok istemesine rağmen ailesi tarafından köydeki hayvanlara baksın diye okula gönderilmedi.

Kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Ermiş, 9 çocuğunun da iyi eğitim alması için gayret gösterdi.

Çocuklarından 2'si üniversite mezunu olan Ermiş, okula gidememenin eksikliğini yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulla gidermeye çalıştı.

Öğrencilerin kendisine sarılmasıyla duygulandı

İçinde fen laboratuvarı ve çok amaçlı salonun yer aldığı okulda ders zili çalmasının mutluluğunu yaşayan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulu ve sınıfları gezdiğini, öğrencilerin kendisine sarılmasıyla çok duygulandığını söyledi.

İçindeki okul sevgisini okul yaptırarak giderdiğini belirten Ermiş, şöyle konuştu:

"Eskil'de bu okulun depreme dayanıksız olduğunu ve yıkılacağını öğrendim. Okul müdürü Fatih Ermiş hoca durumu anlatınca yeni binayı ben yaptırmaya karar verdim. Gerekli görüşmelerin ardından 2024'te inşaatına başlamıştık. Çok şükür 1,5 senede bitirdik. Öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ettim, çok memnun oldum, gururluyum. Öldükten sonra insana hiçbir şey kalmıyor. Tüm vatandaşlarımıza bu tür hayır işlerini tavsiye ederim."

"Çocuklarımız modern okullarına kavuştu"

Okul müdürü Fatih Ermiş ise önceki okula bina performans analizi yaptırdıklarını, kötü bir sonuçla karşılaştıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okula yıkım kararı verildiğini, öğrencilerin lise öğrencileri ile lise binasında eğitim görmeye başladığını anlatan Ermiş, "Biz de bu süreçte hayırsever arayışı içinde bulunduk. Ali Ermiş amca sağ olsun, öğrencilerimizin okulu yapılması için 'tamam' dedi, ilk kazmayı vurduk. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az kalır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde okulu açtık. Çocuklarımız modern okullarına kavuştu." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammet Şakir Yalvaç da okulu yaptıran Ermiş'e teşekkür ederek, "Okulumuz çok güzel olmuş. Arkadaşlarımızla çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Aksaray, Kültür, Güncel, Eskil, Son Dakika

