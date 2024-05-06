Ali Gürbüz, 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ni kazandı - Son Dakika
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Ali Gürbüz, 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ni kazandı

Ali Gürbüz, 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri\'ni kazandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen '2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ni, Manavgat Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz kazandı. Gürbüz, finalde Cengizhan Şimşek'i yenerek başpehlivan unvanını elde etti.

06.05.2024 10:25  Güncelleme: 10:29
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(ANTALYA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen '2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ni, Manavgat Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz kazandı.

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi Kovanlı mevkinde bu yıl ikincisi düzenlenen Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ne 71'i başpehlivan toplam bin 4 güreşçi katıldı.

Manavgatlı sporcu Ali Gürbüz, ilk turda Ali İhsan Batmaz, ikinci turda Serkan Serttürk, üçüncü turda Süleyman Başar, dördüncü turda Ali Yanatma, çeyrek finalde Mustafa Batu ve yarı finalde Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup etti. Kıran kırana geçen final müsabakasında Ali Gürbüz, rakibi Cengizhan Şimşek'i yenerek başpehlivan unvanını kazandı.

Güreşseverlerin ilgi gösterdiği 'Megastar' lakaplı Ali Gürbüz, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya teşekkür etti. Başpehlivan Gürbüz, "Burada kazanmak moral ve motivasyon açısından çok önemliydi. Kıymetli başkanımın desteğini her zaman arkamızda hissettik. Hedefimiz önümüzdeki hafta Manavgat Güreşlerinde, hem takım hem de bireysel olarak kürsü yapmak. Tüm güreşseverleri 10-12 Mayıs'ta Manavgat'a bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Gürbüz, 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ni kazandı - Son Dakika

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