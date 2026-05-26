Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ı affettin, beni mi affedemiyorsun? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ı affettin, beni mi affedemiyorsun?

26.05.2026 23:22  Güncelleme: 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini ihraç edeceği yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Kemal Bey, Çubuk’ta sana yumruk atan inek hırsızı Osman’ı affettin de beni mi affedemiyorsun?” dedi.

(MERSİN)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ihraç edeceği yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Kemal Bey, Çubuk'ta sana yumruk atan inek hırsızı Osman'ı affettin de beni mi affedemiyorsun?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Başarır, burada yaptığı konuşmada, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay sürecinde, Özgür Özel'i destekleyeceğini en baştan Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirdiğini anlattı.

Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"Bize kızma. Bizim tek suçumuz var. Partimizi 47 yıl sonra Türkiye'de partimizi birinci parti yapmak. ve ben sizi iyi tanırım Kemal Bey. Siz kolay kolay birilerini ihraç etmezsiniz. Etmez. Benim ihracımı da siz istemiyorsunuz. Mahkeme kararını yazan saray rejimi benim ihracımı istiyor. Ama hala yol yakın. Bakın yapmayın. Gelin partiyi kurultaya götürelim. Açık söylüyorum, için yanıyor. Ben milletvekili olsam ne olur olmasam ne olur. Bu mesele memleket meselesi, millet meselesi. Gelin yol yakın. Kurultayı toplayalım. Genel başkanımızı seçelim. Yolumıza devam edelim. Ne size, ne geçmişimize, ne tarihimize bu durum yakışmıyor. Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Bunları çözemeyen iktidar içimizden bazı arkadaşlarımızı çözerek partimize darbe yapıyor. Buna izin vermeyin. Ben bu arkadaşlara şunu söyledim: Eğer bu 2.5 yılda butlan kararını çıkartıp bizi oradan uzaklaştırmak için yaptığınız çabayı 13 yıldır AKP'ye karşı yapsaydınız seçim kazanmıştık, bu adamlar gitmişti."

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I AFFETTİN BENİ Mİ AFFEDEMİYORSUN?"

'Ali Mahir Başarır ihraç edilecekmiş. Tek o ihraç edilecekmiş. Kemal Bey, affedemiyormuş'. Kemal Bey, Çubuk'ta sana yumruk atan inek hırsızı Osman'ı affettin de beni mi affedemiyorsun. Partime, bu yuvaya tezek diyen Recep Tayyip Erdoğan, bizim şerefimize dil uzatan Erdoğan ile davalarınızdan karşılıklı feraget etmişsiniz. Aylardır, yıllardır hakkında icra gelmiyor. Nereden biliyorum? Kemal Bey'in icra dosyalarını biz maaşımızdan ödüyorduk. Partine tezek diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı affettin de beni mi affedemiyorsun. Ben size hakaret etmedim, etmem. Ama bilin ki bu millete ve 2 milyon üyemize en büyük hakaret sarayın mahkeme ilamıyla orada oturmanızdır. Bizim için koltukların önemi yok. Kendileri 80 yaşında. Ben 50 yaşındayım. 30 yaş daha gencim. Benden bu kadar rahsatsızsanız, beni affedemiyorsanız benim sizden tek bir ricam var. Gelin yarın kurultay kararını alın. Ben çocuklarımın yanına gideceğim söz veriyorum.  Burada sayın belediye başkanımın, milletvekillerimin, örgütümün arkasında aslanlar gibi çalışırım. Çünkü partili olmak o koltuklarda oturmak değil. Partili olmak bu insanlarla beraber yürüyebilmek. Kadromuz da var, arkadaşlarımız da var. Biz kazanacağız. Bu kara düzeni değiştirecek kadrolar burada."

Başarır sözlerini, "Kahrolsun faşizm, istibdat. Kahrolsun sarayın mahkeme kararlarına sığınanlar" şeklinde tamamladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ı affettin, beni mi affedemiyorsun? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

23:24
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
23:08
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 00:18:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ı affettin, beni mi affedemiyorsun? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.