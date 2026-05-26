Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ı affettin, beni mi affedemiyorsun?

(MERSİN)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ihraç edeceği yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Kemal Bey, Çubuk'ta sana yumruk atan inek hırsızı Osman'ı affettin de beni mi affedemiyorsun?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Başarır, burada yaptığı konuşmada, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay sürecinde, Özgür Özel'i destekleyeceğini en baştan Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirdiğini anlattı.

Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"Bize kızma. Bizim tek suçumuz var. Partimizi 47 yıl sonra Türkiye'de partimizi birinci parti yapmak. ve ben sizi iyi tanırım Kemal Bey. Siz kolay kolay birilerini ihraç etmezsiniz. Etmez. Benim ihracımı da siz istemiyorsunuz. Mahkeme kararını yazan saray rejimi benim ihracımı istiyor. Ama hala yol yakın. Bakın yapmayın. Gelin partiyi kurultaya götürelim. Açık söylüyorum, için yanıyor. Ben milletvekili olsam ne olur olmasam ne olur. Bu mesele memleket meselesi, millet meselesi. Gelin yol yakın. Kurultayı toplayalım. Genel başkanımızı seçelim. Yolumıza devam edelim. Ne size, ne geçmişimize, ne tarihimize bu durum yakışmıyor. Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Bunları çözemeyen iktidar içimizden bazı arkadaşlarımızı çözerek partimize darbe yapıyor. Buna izin vermeyin. Ben bu arkadaşlara şunu söyledim: Eğer bu 2.5 yılda butlan kararını çıkartıp bizi oradan uzaklaştırmak için yaptığınız çabayı 13 yıldır AKP'ye karşı yapsaydınız seçim kazanmıştık, bu adamlar gitmişti."

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I AFFETTİN BENİ Mİ AFFEDEMİYORSUN?"

'Ali Mahir Başarır ihraç edilecekmiş. Tek o ihraç edilecekmiş. Kemal Bey, affedemiyormuş'. Kemal Bey, Çubuk'ta sana yumruk atan inek hırsızı Osman'ı affettin de beni mi affedemiyorsun. Partime, bu yuvaya tezek diyen Recep Tayyip Erdoğan, bizim şerefimize dil uzatan Erdoğan ile davalarınızdan karşılıklı feraget etmişsiniz. Aylardır, yıllardır hakkında icra gelmiyor. Nereden biliyorum? Kemal Bey'in icra dosyalarını biz maaşımızdan ödüyorduk. Partine tezek diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı affettin de beni mi affedemiyorsun. Ben size hakaret etmedim, etmem. Ama bilin ki bu millete ve 2 milyon üyemize en büyük hakaret sarayın mahkeme ilamıyla orada oturmanızdır. Bizim için koltukların önemi yok. Kendileri 80 yaşında. Ben 50 yaşındayım. 30 yaş daha gencim. Benden bu kadar rahsatsızsanız, beni affedemiyorsanız benim sizden tek bir ricam var. Gelin yarın kurultay kararını alın. Ben çocuklarımın yanına gideceğim söz veriyorum. Burada sayın belediye başkanımın, milletvekillerimin, örgütümün arkasında aslanlar gibi çalışırım. Çünkü partili olmak o koltuklarda oturmak değil. Partili olmak bu insanlarla beraber yürüyebilmek. Kadromuz da var, arkadaşlarımız da var. Biz kazanacağız. Bu kara düzeni değiştirecek kadrolar burada."

Başarır sözlerini, "Kahrolsun faşizm, istibdat. Kahrolsun sarayın mahkeme kararlarına sığınanlar" şeklinde tamamladı.