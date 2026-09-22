Ali Mahir Başarır, Turgutlu\'daki okul saldırısında tedbirlerin uygulanmasını istedi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin, "Umarız bundan sonrasında herkes görevini yerine getirir ve sorumluluğunu bilir, alınan tedbirler hızla ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirilir" dedi.

Başarır, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Başarır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Okulların açılması nedeniyle yeniden güvenlik meselelerini konuşurken, hatta daha dün bu konuda bakanlar bir araya gelmişken, bu sabah Manisa Turgutlu'da bir okulda yaşanan silahlı saldırı herkesi sarstı. İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı, dün okulları risk gruplarına ayırarak güvenlikle ilgili gereken tedbirlere ilişkin bir protokol imzaladıklarını duyurmuştu. Bugün yine birlikte, Turgutlu'ya giderek çalışmaları kontrol altına aldılar.

Yaptıkları açıklamada gerekli önlemlerin alındığını söylediler. Toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü söylediler. Herkes görevini yaparsa, bu olayların yaşanmayacağını söylediler. Umarız bundan sonrasında herkes görevini yerine getirir ve sorumluluğunu bilir, alınan tedbirler hızla ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirilir. Umarız bir daha, çocuklarımız okul yolunda, okul kapısında ya da okulunun içinde böylesi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaz. Bugün yaşanan okul saldırısında yaralanan evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyor, ailelere ve tüm Manisa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."