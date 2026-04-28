Ali Raif İlaç, Parkinson hastaları için 'Parkinson Ritmi' projesini başlattı

Ali Raif İlaç, Parkinson hastalığında hareket kabiliyetini desteklemek amacıyla 'Parkinson Ritmi' projesini hayata geçirdi. Müzik ve ritim temelli egzersiz desteği sunan proje, www.parkinsonritmi.com adresinde hastalar ve yakınlarının kullanımına sunuldu.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gençer Genç ve ses sanatçısı Sadiye Erimli Dal'ın danışmanlığında hazırlanan proje kapsamında, Ritmik İşitsel Stimülasyon prensiplerine uygun müzik listeleri oluşturuldu. Listeler, farklı tempo seçenekleriyle bireysel ihtiyaçlara uyarlanabiliyor.

Prof. Dr. Genç, müzik eşliğinde yapılan egzersizlerin motor belirtiler üzerinde faydalı olduğunu ve sosyal yaşama katılımı desteklediğini belirtti. Proje, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Farkındalık Günü'nde başlatılarak toplumda bilinç artırmayı hedefliyor.