Ali Sururi'nin Vefatının 28. Yılı

10.03.2026 11:37
Yeşilçam'ın emektar sanatçısı Ali Sururi, 11 Mart 1998'de hayatını kaybetti. Bugün 28. yılı.

Rol aldığı filmler ve tiyatro oyunları ile hafızalara kazınan oyuncu Ali Sururi'nin vefatının üzerinden 28 yıl geçti.

Asıl adı Ali Alim Sururi olan Yeşilçam'ın emektar sanatçısı, Türk tiyatrosuna birçok oyuncu kazandıran Sururi ailesinin bir ferdi olarak, 18 Ocak 1913'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Küçük yaşta sahneyle tanışan sanatçının kardeşleri, operetin ilk kurucuları arasında yer alan Lütfullah Sururi, ilk operet tiyatrosu oyuncusu ve yazarlarından Yusuf Sururi ve Celal Sururi'ydi. Sanatçı, unutulmaz oyuncu Gülriz Sururi'nin de amcasıydı.

Ali Sururi, Galatasaray Lisesi ve St. Joseph Koleji'ndeki eğitiminin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun oldu.

Arkadaşlarıyla İstanbul Tiyatrosu'nu kurdu

Sanat hayatına 1934'te Darübedayi'de sahnelenmeye başlayan "Yarasa" operetiyle adım atan sanatçı, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Beyaz Gömlekliler" adlı oyununda rol aldı.

Sururi, Halk Opereti Topluluğu, Muammer Karaca Tiyatrosu ve İstanbul Opereti'nde de yer aldı, 1953'te birkaç arkadaşıyla İstanbul Tiyatrosunu kurdu.

Neredeyse tüm yaşamını oyunculuğa adayan sanatçı, beyaz perdedeki ilk rolünü, 1943'te Şadan Kamil'in yönettiği ilk filmi "On Üç Kahraman" ile oynadı.

Başarılı oyuncu, yaşamı boyunca yaklaşık 30 filmde rol aldı.

Yeğeni Gülriz Sururi ile 1989'da Edith Piaf'ın hayatının anlatıldığı "Kaldırım Serçesi" adlı TRT dizisinde rol alan sanatçı, Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile oynadığı "Nereye Bakıyor Bu Adamlar?" filminde patron Memduh Bey'i, "Bülbül Ailesi" filminde aile babası Hazım Bey'i, "Neşeli Günler" filminde ise fabrikatör Halis Bey'i canlandırdı.

Unutulmaz oyuncu, İBB Şehir Tiyatrolarında tanışıp evlendiği Alev Sururi ile İstanbul Tiyatrosu'nun kapanmasının ardından Bodrum'a yerleşti.

Sanatçı, 11 Mart 1998'de İzmir'de, böbrek yetmezliği nedeniyle 85 yaşındayken hayatını kaybetti.

Ali Sururi'nin rol aldığı filmlerden bazıları şunlar:

"Ankara Ekspresi", "Battal Gazi Geliyor", Ah Dede Vah Dede", "Deli Şahin", "Neşeli Günler", "Aşk Dönemeci", "Gülünüz Güldürünüz", "Hırsız Milyoner", "Meryem ve Oğulları", "Vur Gözünün Üstüne", "Çifte Nikah", "Hasret Sancısı", "Sekreter", "Sultanoğlu", "Kaldırım Serçesi", "Aman Ne Gırgır", "Curcuna", "Arabacının Aşkı", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar", "Tuzak", "Zühtü"

Kaynak: AA

Ali Sururi, Edebiyat, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Son Dakika

