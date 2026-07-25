Aliağa'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstiklal Caddesi Alp Oğuz Anadolu Lisesi kavşağında B.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile İbrahim Y. idaresindeki 35 CNB 656 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilçede kuryelik yaptığı öğrenilen İbrahim Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.