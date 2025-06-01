Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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