Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.