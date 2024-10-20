Alıç ve Üvez Meyvelerinin Riskleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alıç ve Üvez Meyvelerinin Riskleri

Prof. Dr. Özkan, alıç ve üvezin çekirdekleriyle tüketilmesinin sağlık sorunları yaratabileceğini belirtti.

20.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Namık Özkan, alıç ve üvez meyvelerinin iyi çiğnenmeden çekirdekleriyle yenmesi durumunda mide ve bağırsaklarda kitlelere neden olduğunu söyledi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alıç ve üvez meyvelerinin antioksidan içeriği dolayısıyla kalp damar sağlığı açısından faydalı olduğunu belirtti.

Söz konusu meyvelerin sindirim sisteminin çalışmasında faydalı olduğunu dile getiren Özkan, "Ancak çekirdekleriyle ve çok fazla yendiğinde, bağırsakta veya midede diğer besinlerle birleşip taş haline ya da bezoar dediğimiz kitleler haline gelebiliyor." dedi.

Prof. Dr. Namık Özkan, bu durumun hastalarda şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma geliştirebildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer midedeyse endoskopiyle ve bazı ilaçlarla bu taşlaşmış gıda artıklarını küçülterek doğal yollardan atılmasını ya da endoskopik olarak çıkartmayı sağlayabiliyoruz ancak mideyi geçip bağırsaklara doğru ilerlediyse, özellikle yaşlı veya daha önce mide, bağırsak ya da karın iç ameliyatı olmuş hastalarda, anastomoz dediğimiz bağırsağın birbirine birleşme yerlerinde ya da yapışıklık olan daralmış bölgelerde tıkanıklıklara, düğümlenmelere sebep olabiliyor. Bunlara erken müdahale edilmediği takdirde bağırsak delinmelerine kadar gidebiliyor. Bu durumda da hastayı ameliyat etmek gerekiyor ve ameliyatta da bağırsağın bir kısmını almak gerekebiliyor. O nedenle özellikle iyice çiğnemeden yememek ve çekirdeklerini yutmamak gerekiyor. Karın ameliyatı geçirmiş hastaların, yaşlı veya dişleri olmayan, takma diş kullanan hastaların bu meyveleri mümkün olduğu kadar az tüketmesi gerekiyor."

Söz konusu meyvelerin ağustos, eylül ve ekim aylarında pazar ve manavlarda görüldüğünü ifade eden Özkan, alıça bağlı bağırsak tıkanıklığı vakalarının arttığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz bir iki ay içinde 10 hastamızda gördük. Bunların 7'si ilaç tedavisiyle ya da endoskopiyle tedavi edilebildi ancak üçünü ameliyat etmek zorunda kaldık hatta birinin, daha önce geçirdiği ameliyat yerinde bağırsak delinmesi mevcuttu. Bu nedenle bağırsağının bir kısmını da almak gerekti." diye konuştu.

Özkan, söz konusu alıç ve üvez meyveleri iyi çiğnendiğinde ve çekirdekleri çıkarıldığında, bu tür olumsuzlukların önlenebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güncel, Sağlık, Yaşam, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alıç ve Üvez Meyvelerinin Riskleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 03:31:03. #1.11#
SON DAKİKA: Alıç ve Üvez Meyvelerinin Riskleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.