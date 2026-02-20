Alican Uludağ Tutuklamaya Sevk Edildi - Son Dakika
Alican Uludağ Tutuklamaya Sevk Edildi

20.02.2026 14:52
Gazeteci Alican Uludağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

(İSTANBUL) - Ankara'daki evinde gözaltına alınan ve Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen Alican Uludağ, "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Uludağ, Ankara'daki evinden gözaltına alındı. Gece saatlerinde Vatan Emniyet'e götürüldü. Emniyette ifade vermeyen Uludağ, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Alican Uludağ, savcılık ifadesinin ardından "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlasıyla tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

