Alihan Kuriş soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan İrfan Yılmaz'ın firari olduğu ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Yılmaz, suç örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından aranıyor.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz'ın firari olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Firari olduğu belirlenen Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: ANKA
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