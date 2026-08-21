Alihan Kuriş Suç Örgütü\'nde Yakalamalar

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın Marmaris Bozburun'da yakalandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden Alihan Kuruş dahil 32'si hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.