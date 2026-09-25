Alimi ve Sisi görüştü, Sisi Yemen halkının 26 Eylül Devrimi'ni tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alimi ve Sisi görüştü, Sisi Yemen halkının 26 Eylül Devrimi'ni tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile Yemen ve bölgedeki gelişmeler ele alınırken Sisi, Alimi ve Yemen halkının 26 Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümünü tebrik etti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Yemen ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ve halk arasındaki tarihi ilişkilerin yanı sıra Yemen ve bölgedeki son gelişmeler ile ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İki lider, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin, ortak çıkarlara hizmet edecek ve Yemen ile bölgede güvenlik, istikrar ve barışa katkı sağlayacak alanlarda ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Konsey Başkanı Alimi, görüşme sırasında Mısır'ın Yemen'e, Yemen halkına ve siyasi liderliğine yönelik "sabit kardeşlik tutumundan" dolayı Sisi'ye ve Mısır yönetimi ile halkına teşekkür etti.

Alimi, Mısır'ın Yemen'e siyasi ve insani destek sağlamasını ve ülkede yaşayan Yemenlilere sunduğu imkan ve kolaylıkları takdir ettiğini belirtti.

Mısır'ın bölgenin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi, Arap ulusal güvenliğinin, Kızıldeniz'in ve uluslararası deniz yollarının güvenliğinin korunmasındaki rolüne de dikkati çeken Alimi, Mısır'ın bu alandaki çabalarını övdü.

Sisi'den Yemen'e barış ve istikrar dileği

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Alimi ve Yemen halkının 26 Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Sisi, Yemen ve halkı için güvenlik, istikrar ve barış temennisinde bulundu.

Mısır'ın Yemen halkının ve siyasi liderliğinin yanında yer almaya, ülkenin güvenlik, istikrar ve birliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini belirten Sisi, Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması ve Yemen halkının yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesine yönelik tüm çabaları desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelMısırEylülYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 18:56:30. #7.13#
SON DAKİKA: Alimi ve Sisi görüştü, Sisi Yemen halkının 26 Eylül Devrimi'ni tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei