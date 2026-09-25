Alimi ve Sisi görüştü, Sisi Yemen halkının 26 Eylül Devrimi'ni tebrik etti

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Yemen ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ve halk arasındaki tarihi ilişkilerin yanı sıra Yemen ve bölgedeki son gelişmeler ile ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İki lider, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin, ortak çıkarlara hizmet edecek ve Yemen ile bölgede güvenlik, istikrar ve barışa katkı sağlayacak alanlarda ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Konsey Başkanı Alimi, görüşme sırasında Mısır'ın Yemen'e, Yemen halkına ve siyasi liderliğine yönelik "sabit kardeşlik tutumundan" dolayı Sisi'ye ve Mısır yönetimi ile halkına teşekkür etti.

Alimi, Mısır'ın Yemen'e siyasi ve insani destek sağlamasını ve ülkede yaşayan Yemenlilere sunduğu imkan ve kolaylıkları takdir ettiğini belirtti.

Mısır'ın bölgenin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi, Arap ulusal güvenliğinin, Kızıldeniz'in ve uluslararası deniz yollarının güvenliğinin korunmasındaki rolüne de dikkati çeken Alimi, Mısır'ın bu alandaki çabalarını övdü.

Sisi'den Yemen'e barış ve istikrar dileği

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Alimi ve Yemen halkının 26 Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Sisi, Yemen ve halkı için güvenlik, istikrar ve barış temennisinde bulundu.

Mısır'ın Yemen halkının ve siyasi liderliğinin yanında yer almaya, ülkenin güvenlik, istikrar ve birliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini belirten Sisi, Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması ve Yemen halkının yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesine yönelik tüm çabaları desteklediklerini ifade etti.