Aliye Kanlıkılıç, Kula Köyü\'nün Muhtarı Oldu

Kırklareli'nin Kula köyünden henüz 6 aylıkken ayrılan Aliye Kanlıkılıç, yıllar sonra döndüğü köyünde vatandaşların talebi üzerine 2 yıl önce muhtar seçildi.

Kula köyünde dünyaya gelen Kanlıkılıç'ın babası, doğumundan 3 gün sonra trafik kazasında hayatını kaybetti. Kanlıkılıç, henüz 6 aylıkken annesiyle önce Kocayazı köyüne, ardından İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da uzun yıllar farklı sektörlerde çalışan, yöneticilik ve ticaret yapan 58 yaşındaki Kanlıkılıç, emekli olduktan sonra doğduğu köye dönmeye karar verdi.

2016 yılında ev yaptırarak köyüne yerleşen Kanlıkılıç, kendi imkanlarıyla köy çeşmelerinin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Çalışkanlığı ve köye olan bağlılığıyla dikkati çeken Kanlıkılıç, köy halkının ısrarı ve talebi üzerine 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı oldu.

Seçimlerde iki erkek rakibini geride bırakan Kanlıkılıç, güler yüzü ve hizmetleriyle köy sakinlerinin takdirini kazandı.

"Köyümüzden bir Aliye abla geçti desinler"

Kanlıkılıç, AA muhabirine, babasının hatırasını yaşattığı köyüne çocukluğundan bu yana büyük özlem duyduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşadığı yıllarda da Kula köyünden hiçbir zaman kopmadığını belirten Kanlıkılıç, her fırsatta doğduğu toprakları ziyaret ettiğini anlattı.

Emeklilik döneminde eşiyle doğada vakit geçirip fotoğraf çekmeyi hayal ettiğini, aklında muhtarlık gibi bir görevin olmadığını vurgulayan Kanlıkılıç, şöyle konuştu:

"Olur mu, olmaz mı derken şakayla karışık bu işe girdik. Buraya gelip muhtar olacağım hiç aklımda yoktu. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Fotoğraf makinemi alıp eşimle ormana gidecek, fotoğraf çekip çayımı, kahvemi içecektim fakat bunların hiçbirini yapamadım. Bende hizmet aşkı var. İnsanları mutlu etmeyi de çok seviyorum. Neler yapabileceğimizi her zaman büyüklerimize danışıyorum."

Kanlıkılıç, muhtar seçildikten sonra ilk olarak kadastrosu bulunan köy yollarını açtırdığına işaret ederek, daha sonra köydeki kadın arıcıların sayısını artırmak amacıyla çalışmalara başladığını dile getirdi.

Kula'nın adını arıcılıkla duyurmak ve gençlere köy yaşamını sevdirmek istediğini aktaran Kanlıkılıç, köyüne kalıcı eserler bırakmak istediğini kaydetti.

Kanlıkılıç, "Ben köyüme aşık bir insanım, köyümü çok seviyorum. Köyümde bir şeyler yaptığım zaman köyüme kalıcı bir şey kalsın istiyorum. Biz öldükten sonra bizi iyi anlatsınlar. 'Köyümüzden bir Aliye abla geçti, geldi köyümüze bu yolları yaptı, köyümüze şunu yaptı.' desinler." ifadelerini kullandı.