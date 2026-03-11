Aliyev: AB ile Ticaret Hacmi Artacak - Son Dakika
Aliyev: AB ile Ticaret Hacmi Artacak

Aliyev: AB ile Ticaret Hacmi Artacak
11.03.2026 17:21
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB ile ticaretin artacağını ve enerji işbirliklerinin güçleneceğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği'nin (AB) Azerbaycan'ın bir numaralı ticaret ortağı olduğunu belirterek, yeni proje ve karşılıklı yeni yatırımlarla ticaret hacminin artacağını söyledi.

Aliyev, Azerbaycan'da temaslarda bulunan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan'la Avrupa arasındaki ilişkilerin son dönemde çok başarılı şekilde geliştiğini aktaran Aliyev, birçok AB ülkesi ile aktif diyalog halinde olduklarını bildirdi.

Aliyev, Azerbaycan'la AB arasındaki ticarete de değinerek, "Bu yılın ocak ayında ticaret hacmimizin yüzde 50'si AB ile gerçekleşti. Geçen yıl bu biraz daha düşüktü ancak bu veriler AB'nin bizim için bir numaralı ticaret ortağı olduğunu gösteriyor. Yeni proje ve karşılıklı yeni yatırımlarla ticaret hacmimizin kesinlikle artacağından eminim." şeklinde konuştu.

Azerbaycan, boru hatlarıyla gaz tedarik eden ülkeler arasında dünyada bir numara

Azerbaycan'la AB arasındaki ortaklığın önemli kısmının enerji alanındaki işbirliklerinin oluşturduğunu ve bunun böyle de devam edeceğini kaydeden Aliyev, "Bugün AB üyesi 10 ülke Azerbaycan'dan gaz almaktadır. Azerbaycan gazı alan ülke sayısı ise 16'dır ve boru hatlarıyla gaz tedarik eden ülkeler arasında dünyada bir numarayız. Bu nedenle birçok ülkenin enerji güvenliğinde rolümüz giderek artmaktadır. Avrupa pazarı bizim için toplam gaz ihracatımızın yarısını oluşturmaktadır ve bunun büyüme potansiyeli vardır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, yeni sahalarda yapılan üretimlerde her şey planladığı gibi giderse birkaç yıl içinde bugün sahip olduklarından 10 milyar metreküp daha fazla gaza sahip olacaklarını söyledi.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji alanında da atılımlar yaptığını, rüzgar, güneş ve hidroelektrik alanlarına büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Aliyev, 5-6 yıl içerisinde ihracat için 6 ila 8 gigavat yenilenebilir enerjiye sahip olmayı planladıkları bilgisini verdi.

"Ermenistan ile barışın kalıcı olacağından eminim"

Aliyev, Ermenistan'la yürütülen barış sürecine ilişkin, "Yedi aydır barış içinde yaşıyoruz ama bunun faydalarını şimdiden hissediyoruz. Ermenistan ile barışın kalıcı olacağından eminim. Ticarete başladık, Ermenistan'a petrol ürünleri tedarik ediyoruz. Diğer ülkelerden Ermenistan'a Azerbaycan toprakları üzerinden yapılan kargo transitine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırdık. Bu da güçlü siyasi irademizin bir göstergesidir. Çünkü biz yalnızca iki ülke tarafından parafe edilen kağıt üzerindeki barışı değil, aynı zamanda sahadaki barışı da sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aliyev: AB ile Ticaret Hacmi Artacak

SON DAKİKA: Aliyev: AB ile Ticaret Hacmi Artacak - Son Dakika
