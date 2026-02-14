Aliyev'den Rusya'ya Tepki! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aliyev'den Rusya'ya Tepki!

14.02.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliyev, Rusya'nın Azerbaycan'ın enerji altyapılarına ve büyükelçiliğine saldırılarını kınadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Ukrayna'daki Azerbaycan'a ait enerji altyapılarına ve Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine yapılan saldırılarına ilişkin, "kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş saldırı" değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un da katıldığı "Açık Koridor Politikası? Hazar Denizi Ötesi İşbirliğinin Derinleştirilmesi" başlıklı panelde konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki Azerbaycan'a ait enerji altyapılarına ve Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine yapılan saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Aliyev, konunun Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları ve diğer üst düzey yetkililerin temaslarında defalarca gündeme getirildiğini bildirdi.

Aliyev, Ukrayna'da yalnızca Azerbaycan'ın enerji altyapısına değil, Kiev Büyükelçiliğine de üç kez saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, "İlk saldırıda bunun tesadüfen gerçekleştiğini düşündük ve Azerbaycan'ın tüm diplomatik temsilciliklerinin, kültür merkezlerinin net koordinatlarını Rusya'ya verdik. Buna rağmen iki saldırı daha gerçekleşti. Bu ise Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş saldırı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Gelişmeler üzerine Rusya'nın Bakü büyükelçisinin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve Rusya'ya nota verildiğini söyleyen Aliyev, "Biz yalnızca diplomatik yollarla hareket ediyoruz. Bunun dışında başka bir şey yapamayız. Ancak bu, elbette Azerbaycan'a karşı dostane olmayan bir tutum olarak değerlendirilen bir durumdur. Belirtmek isterim ki, Azerbaycan hükümeti tarafından tüm gerekli diplomatik adımlar atılmıştır." şeklinde konuştu.

Rusya'nın 2024 ve 2025 yıllarında Kiev'e yaptığı füze ve insansız hava aracı saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına füzeler isabet etmişti. Saldırılarda büyükelçilikteki bazı yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümü zarar görmüştü.

Ayrıca, Ukrayna'daki SOCAR'a ait petrol deposuna, Azerbaycan'a ait diğer tesislere ve Azerbaycan gazını Ukrayna'ya ileten gaz kompresör istasyonuna Rusya tarafından hava saldırıları düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev'den Rusya'ya Tepki! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
Antalyaspor, Samsunspor’a şans dahi tanımadı Antalyaspor, Samsunspor'a şans dahi tanımadı
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım
Yunus Akgün durdurulamıyor Yunus Akgün durdurulamıyor
Johannesburg’da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Canlı anlatım! Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 21:40:50. #7.11#
SON DAKİKA: Aliyev'den Rusya'ya Tepki! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.