Aliyev, Pezeşkiyan'ı doğum günü için aradı; Bişkek görüşmesi anıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Pezeşkiyan'ı telefonla aradı.

Aliyev, Pezeşkiyan'ı doğum günü dolayısıyla kutlayarak sağlık, uzun ömür ve görevinde başarılar diledi.

Pezeşkiyan da gösterdiği ilgi ve tebrik dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Liderler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptıkları son görüşmeyi ve bu görüşmede ele alınan konuları memnuniyetle hatırladı.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan hükümetinden bir heyetin halihazırda İran'da bulunduğu ve ikili ilişkilerin gündemindeki konulara ilişkin görüşmeler yapıldığı hatırlatıldı.