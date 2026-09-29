Aliyev, Pezeşkiyan'ı doğum günü için aradı; Bişkek görüşmesi anıldı

Aliyev, Pezeşkiyan'ı doğum günü için aradı; Bişkek görüşmesi anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı telefonla arayıp doğum gününü kutladı ve sağlık dileklerini iletti. Pezeşkiyan teşekkür etti; liderler Bişkek görüşmesini hatırladı, Azerbaycan heyetinin İran'da olduğu hatırlatıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Pezeşkiyan'ı telefonla aradı.
Aliyev, Pezeşkiyan'ı doğum günü dolayısıyla kutlayarak sağlık, uzun ömür ve görevinde başarılar diledi.
Pezeşkiyan da gösterdiği ilgi ve tebrik dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.
Liderler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptıkları son görüşmeyi ve bu görüşmede ele alınan konuları memnuniyetle hatırladı.
Görüşmede ayrıca Azerbaycan hükümetinden bir heyetin halihazırda İran'da bulunduğu ve ikili ilişkilerin gündemindeki konulara ilişkin görüşmeler yapıldığı hatırlatıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?