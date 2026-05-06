Alkol Simülasyonu ile Trafik Güvenliği

Manisa'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında alkollü araç kullanımının riskleri simülasyon gözlüğüyle anlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğine dikkati çekmek ve sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.
Kurulan stantta vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Katılımcılara alkollü araç kullanımının sürüş kabiliyeti üzerindeki etkilerini göstermek amacıyla alkol simülasyon gözlüğü taktırıldı. Gözlüğü takan kişilerde denge ve algı kaybı yaşandığı görüldü.
Stantta jandarmanın ekipmanları tanıtıldı, çocuklara hediyeler verildi.
