ADLİYEYE GETİRİLDİ
Zonguldak'ta yakın arkadaşı Arslan Arslanbaki'yi (40) bıçaklayarak öldüren Gökhan B., işlemleri sonrası adliyeye getirildi. Gökhan B. ile Arslanbaki'nin restoranda alkol aldıktan sonra tartıştıkları, tartışmanın 'hesap ödetme' nedeniyle çıktığı, ardından Gökhan B.'nin, arkadaşını bıçakladığı belirtildi.
Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Son Dakika › Güncel › Alkol sonrası kavgada bıçaklama - Son Dakika
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