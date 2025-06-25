Alkol Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

TUTUKLANDI
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman'ı boğazını keserek öldüren Cemil Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Arkadaşı tarafından öldürülen ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen, 2 çocuk babası Bahattin Arman ise Termal ilçesindeki Akköy Mezarlığı'na defnedildi.
Zehra BAYKAL/YALOVA,
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