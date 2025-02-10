Alkol Tesdiğiyle Kaza Yapan Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Alkol Tesdiğiyle Kaza Yapan Sürücü Yaralandı

Alkol Tesdiğiyle Kaza Yapan Sürücü Yaralandı

Bursa'da 6 metre yükseklikten dereye düşen kamyonetin sürücüsü Mustafa E. yaralandı. Alkol testinde 2.14 promil çıkması sonrası ehliyetine el konulup ceza kesildi.

10.02.2025 07:17  Güncelleme: 07:20
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BURSA'da, 6 metre yükseklikten dereye düşen kamyonetin sürücüsü Mustafa E. yaralandı. Hastanede yapılan alkol testinde 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen Mustafa E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL ceza kesildi.

Kaza, 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Küçükbalıklı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mustafa E. yönetimindeki 16 LAH 60 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet kaldırıma çıkıp, demir korkulukları aşarak 6 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada sürücü Mustafa E., yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Mustafa E., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa E., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede yapılan alkolmetre testinde 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mustafa E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL ceza yazıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkol Tesdiğiyle Kaza Yapan Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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