Alkol Tüketimi Tansiyonu Yükseltiyor - Son Dakika
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Alkol Tüketimi Tansiyonu Yükseltiyor

06.07.2026 14:40
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Yeni bir araştırma, günde az miktar alkolün bile tansiyonu artırabileceğini ortaya koydu.

Yeni bir araştırmada, günde az miktarda dahi olsa alkol tüketiminin, tansiyon seviyelerini yükseltebileceği ortaya kondu.

Amerikan Kalp Derneğinin (AHA) bilimsel yayını "Hypertension" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, ABD, Güney Kore ve Japonya'dan 19 bin 500'den fazla kişinin verileri yaklaşık 5 yıl incelendi.

Uzmanların verileri analizinde, "az miktarda" alkol tüketen kişilerde bile tansiyonun yükseldiği görüldü.

Araştırmada, büyük tansiyonun, günde ortalama 12 gram (yaklaşık bir kadeh) alkol tüketen kişilerde yaklaşık bir birim arttığı gözlendi.

Günlük alkol tüketimi 48 grama çıkan kişilerde ise bu artışın yaklaşık 5 birime ulaştığı belirlenirken, küçük tansiyonda ise erkeklerde artış gözlenirken, kadınlarda belirgin bir değişim saptanmadı.

"Azaltmak iyi, tamamen bırakmak en iyisi"

Araştırmanın başyazarı Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Öğretim Üyesi Prof. Marco Vinceti, elde ettikleri bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek "Düşük miktarda bile olsa alkol tüketiminin zaman içinde tansiyon artışıyla ilişkili olduğunu fark ettik." ifadesini kullandı.

Alkolün tansiyonu yükselten tek etken olmadığını vurgulayan Vinceti, "Alkol alımını sınırlamak tavsiye edilir ancak tamamen kaçınmak çok daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Hipertansiyon Ligi Başkanı Paul Whelton da başlangıçta tansiyonu normal sınırda olup da yükselme eğiliminde olan kişilerin, alkolü tamamen bırakmaktan en çok fayda sağlayacak grup olduğunu belirtti.

Yüksek tansiyon, kalp krizinden felce, böbrek yetmezliğinden vasküler demansa (damarsal bunama) kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkol Tüketimi Tansiyonu Yükseltiyor - Son Dakika

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