Alkollü İçki Satışı Yapılan Markette Polis Memuru Öldürüldü - Son Dakika
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Alkollü İçki Satışı Yapılan Markette Polis Memuru Öldürüldü

Alkollü İçki Satışı Yapılan Markette Polis Memuru Öldürüldü

İzmir'de alkollü içki satan markette çıkan kargaşada polis memuru Mehmet Sıddık Temel hayatını kaybetti.

29.10.2024 12:19
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İZMİR'in Çiğli ilçesinde, alkollü içki satışı yapılan markette iki grup arasında çıkan tartışmada, izinli polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in (50) hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde iş yerine tabancayla dışarıdan ateş edildiği görülüyor.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü içki satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve olay günü istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu. Temel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobillerle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sıddık Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇTIKLARI OTOMOBİLLERİ OTO GALERİYE BIRAKTILAR

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiği, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayda yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde markete dışarıdan tabancayla ateş edildiği, sokaktaki silah sesini duyan bir kadının panikle koştuğu, şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkollü İçki Satışı Yapılan Markette Polis Memuru Öldürüldü - Son Dakika

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