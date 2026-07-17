Alkollü Sürücü Elektrikli Bisiklete Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü Elektrikli Bisiklete Çarptı

Alkollü Sürücü Elektrikli Bisiklete Çarptı
17.07.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da alkollü sürücünün çarptığı elektrikli bisikletteki anne, kızını kaybetti, yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu kızını kaybeden, kendisi de yaralanan annenin acısı dinmiyor.

Seyhan ilçesinde ikamet eden Serhan Kayatürk (56), 4 Temmuz'da annesi Hülya Büyükyolaçan (75) ile akşam yemeği için davetli olduğu kızı Yağmur Yıldız'ın Sarıçam ilçesindeki evine gitti.

Kayatürk, gece saatlerinde annesi Büyükyolaçan ile evlerine dönmek için üç tekerlekli elektrikli bisikletle yola çıktı.

Girne Bulvarı'nda, Kayatürk'ün kullandığı elektrikli bisiklete aynı yönde seyreden Mahmut G. (27) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazada yaralanan anne ile kızı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Serhan Kayatürk, tüm müdahalelere rağmen kazadan yaklaşık 4 saat sonra hayatını kaybetti.

Kayatürk'ün cenazesi yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi

Olay yerinden kaçan ve kazadan yaklaşık 16 saat sonra polise teslim olan otomobil sürücüsü Mahmut G'nin yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen Mahmut G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Sürücünün cezasını çekmesini istiyorum"

Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Hülya Büyükyolaçan, evinde gazetecilere, torununun evinde akşam yemeğini yedikten sonra elektrikli bisikletle evlerine dönmek için yola çıktıklarını, kazanın da bu sırada meydana geldiğini anlattı.

Kendilerinin yolun sağından yavaşça ilerleyerek gittiklerini belirten Büyükyolaçan, kaza anını hatırlamadığını, gözünü hastanede açtığını ifade etti.

Kazada kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatan Büyükyolaçan, "Allah'ın adaleti vardır tabii ki ama sürücünün cezasını çekmesini istiyorum. Bizim hiçbir suçumuz yoktu. Biz kendi yolumuzda yavaş yavaş gidiyorduk. Sürücünün alkollü olduğunu sonradan öğrendim. Babası sonradan götürüp polise teslim etmiş." diye konuştu.

Büyükyolaçan, kazada daha önce platin takılan bacağının kırıldığını ve 2 ay alçıda kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıçam, Güncel, Yaşam, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü Elektrikli Bisiklete Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Kadın cinayeti davasında sanık kocadan ’pes’ dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
11:41
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
11:36
Uzun kuyruklar oluşuyordu Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 12:52:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Elektrikli Bisiklete Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.