Alkollü sürücü kazada 3 can aldı, tutuklandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve 1.40 promil alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü Yaşar Sevinç (47), tutuklandı.

Kaza, 8 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Gemlik- İznik Yolu Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne seyir halinde olan Ferhat Hoş (33) yönetimindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Yaşar Sevinç'in kullandığı 16 BAP 990 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrollerinde, araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Ferhat Hoş ile yanındaki Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş'un (41) yaşamlarını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÇALILARIN ARASINDA SAKLANIRKEN BULUNDU

Cipin sürücüsü Yaşar Sevinç, kaza yerinde bulunamayınca ekipler çevrede arama başlattı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonunda Sevinç, kaza yerine yakın bir bölgede, çalıların arasında saklanırken bulundu. Hafif yaralı olduğu belirlenen Sevinç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar Sevinç'in 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi. 16 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Sevinç, emniyetteki işlemlerinden sonra dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.