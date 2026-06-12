Alkollü Sürücü, Öğrenci Ölümünden Yargılanıyor - Son Dakika
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Alkollü Sürücü, Öğrenci Ölümünden Yargılanıyor

Alkollü Sürücü, Öğrenci Ölümünden Yargılanıyor
12.06.2026 22:03
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Kayseri'de alkollü sürücü Kadir Efe, motosiklet kazasında hayatını kaybeden öğrenci için yargılanıyor.

KAYSERİ'de motosikletin, otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sürücü Kadir Efe'nin tutuklu yargılanmasına başlandı. Kaza sonrası alkollü olduğu belirlenen Efe, savunmasında, "Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Alkollü otomobil sürücüsü Efe ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Efe hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istendi.

DAVA BAŞLADI

25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Kadir Efe, cezaevinden SEGBİS ile hazır edilirken, ölen Mercan'ın şikayetçi annesi Binnaz, babası Mehmet, ablası Büşra ve kız kardeşi Damla Mercan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan'ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek Mervan ailesine destek oldu.

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

3 aydır tutuklu olduğunu ve böyle olmasını istemediğini belirten sanık Kadir Efe, "Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum. Yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum" dedi. Ölen Mercan'ın şikayetçi ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı, verdiği ara karar ile sanık Efe'nin tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Kadir Efe, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü, Öğrenci Ölümünden Yargılanıyor - Son Dakika

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