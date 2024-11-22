Alkollü Sürücü Pat Pat'la Kaza Yaptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel

Malatya'nın Arguvan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ö.K'nin kullandığı araç, Arapgir-Malatya kara yolu Narmikan Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki Mehmet Çakmak ve İ.Ö. yaralandı.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Çakmak, kurtarılamadı.

Sürücünün alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle hakkında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.