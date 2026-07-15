Alkollü Sürücünün Tırmandığı Kaza: Genç Motosikletçi Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Boran Çakmak (19), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 5 Temmuz günü saat 00.30 sıralarında Efeler ilçesi Efekent Bulvarı ile 2209 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Mehmet Rüştü U. yönetimindeki 09 ASV 776 plakalı otomobil ile Boran Çakmak'ın kullandığı 09 ATY 474 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çakmak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çakmak, ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Rüştü U. ise gözaltına alındı. 0.70 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Mehmet Rüştü U.'ya 50 bin TL idari para cezası uygulandı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Boran Çakmak, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.