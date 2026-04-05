Alkollü Sürücüye 1,3 Milyon Ceza

KIRIKKALE'de polisten kaçan ve ekiplere mukavemette bulunan alkollü sürücü Ö.K. (24) ve araç sahibine toplamda 1 milyon 292 bin lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de asayiş ekipleri, Ö.K.'nin kullandığı 71 AEK 480 plakalı aracı dün gece şüphe üzerine Etiler Kavşağı'nde durdurdu. Bölgeye trafik ekibi talep edildiği sırada sürücü Ö.K., araçla olay yerinden kaçtı. Daha sonra sürücü ile telefonla irtibata geçildi ve Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde alkol ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümde Ö.K.'nin 1,41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polise yönelik tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunarak, görevlilere direnen sürücü, gözaltına alındı. Sürücü Ö.K. ile araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 1 milyon 292 bin lira para cezası uygulandı. Araç da 60 gün süreyle otoparka çekildi.