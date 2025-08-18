Alkollü Sürücüye 45 Bin TL Ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aracını yol ortasına bırakıp çorba içmeye giden alkollü olduğu öne sürülen Murat Ö.'ye (55), ehliyetsiz araç kullanmak ve alkometreyi üflemeyi reddetmekten toplamda 45 bin 228 TL cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu belirtilen Murat Ö., hakkında işlem yapan polislere çorba ısmarlamak için teklifte bulundu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Murat Ö., 16 KCA 83 plakalı otomobilini yol ortasında bırakarak çorba içmeye gitti. Çevredekiler kapanan yolun açılması için 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, 16 KCA 83 plakalı otomobili yol ortasında park halinde buldu. Çorbasını içtikten sonra aracının yanına gelen Murat Ö., otomobilini kendisinin kullanmadığını söyledi. Ekipler, Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarından yaptığı incelemede aracın Murat Ö. tarafından park edildiğini belirledi.

'GELİN SİZE DE ÇORBA ISMARLAYAYIM'

Polislerin, alkolmetreyi üfleme teklifini kabul etmeyen Murat Ö.'nün ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle alındığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten ise 26 bin 550 TL olmak üzere toplam 45 bin 228 TL ceza uygulandı. Sürücünün, ehliyetine 6 ay süreyle el konulan cezası ise 2 yıla uzatırken aracı ise çekici ile otoparka çekildi. İşlemleri sırasında polis ekiplerine çorba ısmarlamayı da teklif eden Murat Ö., "Ehliyet vardı, daha önce aldınız. Hep bana mı denk geliyor bu iş? Ben 1991'de jandarmaydım, terörle mücadele ettim. Biri aramış, şikayet etmiş belli ki. Çorbamı içip eve gidiyordum, gelin size de ısmarlayayım" dedi.