Alkollü sürücüye rekor ceza

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletin sürücüsü takip sonucu yakalandı. 1,66 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.B.'ye çeşitli maddelerden 244 bin TL ceza kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak E.B. ihtara uymadı. E.B., 2 kilometrelik takip sonrası Anıtpark mevkisinde yakalandı. 1,66 promil alkollü olduğu tespit edilen E.B.'ye, 'Dur ihtarına uymama', 'Yetersiz ehliyet', 'Alkollü araç kullanmak', 'Süresi geçmiş ehliyet', 'Ehliyeti yanında bulundurmama' nedeniyle toplam 244 bin TL para cezası kesilirken, motosikleti ise trafikten menedildi.