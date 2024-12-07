Adana'da Alkollü Sürücü, Polis Memurunu Şehit Etti - Son Dakika
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Adana'da Alkollü Sürücü, Polis Memurunu Şehit Etti

Adana\'da Alkollü Sürücü, Polis Memurunu Şehit Etti

ADANA'da asayiş uygulamasında sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunulan otomobil, hızla polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı.

07.12.2024 05:47  Güncelleme: 05:50
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ADANA'da asayiş uygulamasında sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunulan otomobil, hızla polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı. 70 metre otomobilin altında sürüklenen Akgül şehit olurken, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücünün ise yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Emirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, 31 AED 634 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Murat Altaş (34) yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis memuru Akgül'ün şehit olduğu belirlendi. Hafif yaralanan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü Altaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Murat Altaş tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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