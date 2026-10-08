ALKÜ'de yeni akademik yıl MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'un verdiği dersle başladı - Son Dakika
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ALKÜ'de yeni akademik yıl MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'un verdiği dersle başladı

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ALKÜ\'de yeni akademik yıl MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy\'un verdiği dersle başladı
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- MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy: "Terörsüz Türkiye dedik. Milli birlik ve beraberlik dedik. Bu mesele kendi göbeğini kendi kesen, üçüncü gözlemci olmadan, başka hiçbir yere hesap vermeden meselesini Ankara'dan çözen tarihi bir fırsattır"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 2026-2027 Akademik Yılı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy'un verdiği "Geçmişten Geleceğe: Türk Dünyası/Medeniyeti ve Bir Arada Yaşama Kültürü Üzerine Düşünceler" konulu dersle açıldı.

Rektörlük binası Alev Alatlı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ALKÜ Rektörü Türkdoğan, programdaki konuşmasında, üniversitelerin sadece öğretim mekanı değil, köklerinden güç alarak geleceğe yön veren fikir merkezleri olduğunu söyledi.

ALKÜ'nün temel vizyonunu anlatan Türkdoğan, "Bizim hedefimiz bilim üreten, teknoloji geliştiren, uluslararasılaşan, aynı zamanda kökleriyle bağını koruyan, geleceğe güvenle bakan bir üniversite olmaktır." dedi.

Türkdoğan, gençlere seslenerek üniversite yıllarının bireyin kendisini ve dünyayı tanıma dönemi olduğunu belirterek, öğrencilerden okumalarını, araştırmalarını ve mensubu oldukları medeniyetin hikayesini en iyi şekilde yazmalarını istedi.

"Türk dilleri yoktur, Türk dili vardır"

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy ise gençlere çağdaş dünyanın risklerine karşı uyarılarda bulunarak sosyal medyanın nesnesi olmak yerine kendi gündemini belirleyen özneler haline gelmeleri gerektiğini kaydetti.

Türk tarihinin ve dil birliğinin önemine değinen Ersoy, "Ayrı ayrı Türk dilleri yoktur. Türk dili vardır, Türk lehçeleri vardır. Hepsi de bu kök atanın bugün filizlenmiş halidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla 300 milyonluk Türk dünyasının ortak geleceğe yürüdüğünü kaydeden Ersoy, şunları söyledi:

"Sizler 2040 Türk dünyası yolcularısınız. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde iletişimden ulaşıma, dijital dönüşümden eğitime kadar entegre olma süreci işliyor. Avrupa Birliği gibi egemenliğini başka bir merkeze devreden değil, her ülkenin kendi içinde bağımsız ve egemen olduğu, mütekabiliyet esasına dayalı güçlü bir işbirliği ağı kuruluyor."

"Terörsüz Türkiye milli birlik ve beraberlik meselesidir"

Türkiye'nin güvenlik politikaları ve "Terörsüz Türkiye" hedefine dair değerlendirmelerde bulunan Ersoy, sınır ötesi operasyonlarla terörün temizlendiğini ve bölge denkleminin yeniden kurulduğunu ifade etti.

Sürecin tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörün belini kırmış vaziyetteyiz. Bütün bunlardan sonra terörü ve terörist başını kendisine çıkış yolu olarak görenlere de devletimiz bir el uzattı ve hatırlı bir çıkış yolu gösteren Terörsüz Türkiye dedik. Milli birlik ve beraberlik dedik. Bu mesele kendi göbeğini kendi kesen, üçüncü gözlemci olmadan, başka hiçbir yere hesap vermeden meselesini Ankara'dan çözen tarihi bir fırsattır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yürütülen devlet aklına ve tarihi iradeye dikkati çeken Ersoy, atılan adımların günlük siyasi kaygıların ve seçim hesaplarının ötesinde bir gelecek vizyonu taşıdığına işaret etti.

Ersoy, gençlerden kendilerine sunulan imkanları verimli kullanmalarını ve ülkenin geleceğine sahip çıkmalarını isteyerek, "Yarının Türkiye'sinde karar verici mevkilerde sizler olacaksınız. Kendi iç dünyanızı muhafaza edin, okuyun, düşünün ve ülkenizin geleceğine sahip çıkın." diye konuştu.

Programın sonunda Rektör Türkdoğan, Ersoy'a İstanbul'un fethi konulu minyatür işlemeli saat hediye etti.

Kaynak: AA
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