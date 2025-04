Allysha Joy İstanbul'da Caz Konseri Verecek

Ödüllü Avustralyalı müzisyen Allysha Joy, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünyanın dört bir yanında konserler veren Joy, 30 Nisan Çarşamba akşamı, Salon İKSV sahnesinde olacak.

Allysha Joy, hip hop kolektifi 30/70 grubunun baş vokalisti olarak müzik kariyerine başladı. Music Victoria Awards'ta "En İyi Soul Albümü Ödülü"nü kazanan ve Worldwide Awards'ta "En İyi Caz Albümü" dalında aday gösterilen ilk albümü "Acadie: Raw" sonrasında kariyerini We Out Here, Montreux Caz Festivali ve New York Winter Caz Festivali'ndeki performanslarıyla taçlandırdı.

Ezra Collective, The Teskey Brothers, Children of Zeus ve KOKOROKO gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan genç şarkıcı, ikinci albümü "Torn: Tonic" ile yapımcılık yeteneğini sergiledi.