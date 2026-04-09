Alman Basını: Trump Kaybetti, İran Rejimi Güçlendi

ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkes, savaşın sonuçlarını sorgulayan yorumlara yol açtı. Alman basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın kaybedeni olduğu, İran rejiminin ise güçlendiği görüşleri öne çıkıyor. Rhein-Neckar gazetesi, Trump'ın mantıkla düşünüldüğünde kaybeden taraf olduğunu, daha fazla Amerikan seçmeni kaybetmemek için savaşı kızıştırmayacağını belirtiyor. Trump'ın zaferi olarak Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi duruma dönecek olması gösteriliyor, ancak bu su yolunun daha pahalı hale geleceği ve İran'ın kontrolünde kalacağı vurgulanıyor. İran'daki muktedirlerin savaşı kazandığı, Trump ve Netanyahu'nun İran rejimini iç politik açıdan güçlendirdiği ifade ediliyor. Trump'ın İran halkına söz verdiği yardımın kıyamete dönüştüğü ve İranlıların artık ona güvenmediği belirtiliyor.

Hessische/Niedersächsische Allgemeine, savaşın İran rejimini güçlendirdiğini ve halkı daha büyük tehditlerle karşı karşıya bıraktığını yazıyor. ABD'nin başlangıçta rejim değişikliği ve nükleer programı engellemeyi hedeflediği, ancak şimdi Pakistan'ın arabuluculuğunda uranyum zenginleştirme konusunda müzakerelere oturacağı belirtiliyor. Rejimin dışarıdan bombalarla değiştirilemeyeceği gerçeğinin savaşla görüldüğü, Devrim Muhafızları'nın komutanlarının iktidarlarını sağlamlaştırdığı ve artık askerî bir rejimden bahsedildiği vurgulanıyor. İran halkının, net hedefi olmayan bu savaşın enkazı altında kaderine terk edildiği ifade ediliyor.

Badische Zeitung, savaş sonucunda Trump'ın eline hiçbir şey geçmediğini, ölçüsüz öfke ve yok etme tehditlerinin stratejik ikilemini gösterdiğini yazıyor. Savaşın molla rejimini ne devirebildiği ne de uysallaştırdığı, İran'ın şimdi kendi şartlarını masaya sürdüğü belirtiliyor. Ortadoğu'da kalıcı barış için İran rejiminin saldırı tehdidinden kurtulması ve komşuları için tehdit oluşturmaya son vermesi gerektiği vurgulanıyor. Nürnberger Zeitung, Trump'ın 'İran medeniyetini yok etme' tehdidinin savaş suçuyla tehdit olduğunu ve ahlakî açıdan kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Bu tehditler sonucu ABD'nin ahlakî otoritesini ve inandırıcılığını kaybettiği, Putin'in bile Trump'ın yanında makul kaldığı ifade ediliyor. Neue Osnabrücker gazetesi ise Almanya'nın enerji politikalarından ders çıkarması gerektiğini, petrol ve doğal gaz bağımlılığından kurtularak yenilenebilir enerjilere yönelmesinin hayatî önem taşıdığını vurguluyor.