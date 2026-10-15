Alman Demir Yolları, 5 bin 700 istasyonda alkol yasağını bugün başlattı - Son Dakika
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Alman Demir Yolları, 5 bin 700 istasyonda alkol yasağını bugün başlattı

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Alman Demir Yollarının (DB) ülke genelindeki yaklaşık 5 bin 700 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı bugün yürürlüğe girdi. DB, yasağın yolcu güvenliğini artırmayı ve istasyonları temiz tutmayı hedeflediğini, katılımcıların yüzde 80'inin desteklediğini açıkladı.

Almanya'da, Alman Demir Yollarının (DB) tüm tren istasyonları için getirdiği alkol tüketimi yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

DB'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki yaklaşık 5 bin 700 tren istasyonunda uygulanacak alkol yasağıyla, yolcuların güvenliğinin artırılması ve istasyonların daha temiz hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce yaklaşık 40 büyük tren istasyonunda uygulanan yasağın olumlu sonuçlar verdiği, düzenlemenin çöp miktarının ve yolcular arasındaki çatışmaların azalmasına katkı sağladığı, yolcular ve demir yolu çalışanları için daha rahat bir ortam oluşturduğu ifade edildi.

İstasyonlardaki işletmelerin de kamusal alanlarda güvenliğin artırılmasına yönelik uygulamayı desteklediği belirtildi.

DB tarafından yaptırılan bir ankette, katılımcıların yüzde 80'inin tren istasyonlarında alkol tüketimi yasağını desteklediği, sadece yüzde 9'unun buna karşı çıktığı belirlendi.

Yeni düzenleme, DB'nin tesis kurallarının bir parçası olarak uygulanacak.

İstasyonlarda ve şirketin internet sitesinde yayımlanan kurallar kapsamında DB güvenlik personeli, denetimler sırasında yasağı ihlal edenlere müdahale edebilecek.

İhlalin tekrarlanması halinde ihlalde bulunan kişilere istasyonlara giriş yasağı getirilebilecek.

Yemek ve içecek satış noktaları düzenlemenin dışında tutulurken, yolcuların kapalı alkollü içecekleri bagajlarında taşımasına veya satın aldıkları kapalı ürünleri yanlarında bulundurmasına izin verilecek.

Almanya'da, aralarında Köln, Heidelberg, Münih ve Hamburg merkez tren istasyonlarının da bulunduğu çok sayıda istasyonda alkol tüketimi yasağı daha önce uygulanmaya başlanmıştı.

Berlin Merkez İstasyonu, Berlin Gesundbrunnen, Kiel Merkez İstasyonu ve Braunschweig Merkez İstasyonu da 1 Eylül itibarıyla uygulamaya dahil edilmişti.

DB yönetimi, yasak kararını 21 Temmuz'da almıştı.

Kaynak: AA
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