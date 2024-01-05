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Alman Kargo Gemisi Tuna Nehri Köprüsüne Çarptı ve Battı - Son Dakika
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Alman Kargo Gemisi Tuna Nehri Köprüsüne Çarptı ve Battı

Almanya menşeli bir kargo gemisi olan Antonia, Tuna Nehri üzerindeki Sırbistan ve Hırvatistan'ı birbirine bağlayan köprünün ayağına çarparak taşıdığı 1000 ton gübreyle battı. Kazada ölü veya yaralı olmazken, köprü üzerindeki kara yolu trafiği durduruldu. Geminin çektiği mavnayı çeken kargo gemisi limana çekildi ve olay yerindeki ekipler detayları araştırmak için çalışmalara başladı. Batan gübrenin çevreye etkisi araştırılacak ve mavnanın nehirden çıkarılması zaman alacak. Sırbistan ve Hırvatistan, kaza nedeniyle sınır kapılarını kapattı.

Alman Kargo Gemisi Tuna Nehri Köprüsüne Çarptı ve Battı
05.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:25
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Almanya menşeli kargo gemisinin çektiği yük mavnasının, Tuna Nehri üzerindeki Sırbistan ve Hırvatistan'ı birbirine bağlayan köprünün ayağına çarparak taşıdığı 1000 ton gübreyle battığı bildirildi.

"Antonia" isimli Alman kargo gemisinin, Sırbistan ve Hırvatistan arasındaki Backa Palanka-Ilok sınır kapılarını birbirine bağlayan ve Tuna Nehri üzerinde bulunan köprünün taşıyıcı ayağına çarptığı, geminin çektiği mavnanın, üzerindeki 1000 ton azotlu gübreyle battığı ifade edildi.

Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığının Ulaşım ve Deniz Güvenliği Bakan Yardımcısı Predrag Petrovic, geminin Avusturya'dan Sırbistan'ın Smederevo kentine doğru yola çıktığını belirterek meydana gelen kazada ölü ve yaralı olmadığını söyledi.

Mavnayı çeken kargo gemisinin Backa Palanka'daki limana çekildiğini aktaran Petrovic, köprü üzerindeki kara yolu trafiğinin durdurulduğunu belirtti.

Petrovic, kazaya ilişkin detayların elde edilebilmesi için ilgili tüm ekiplerin olay yerinde olduğunu aktardı.

Novi Sad Liman İdaresi Şefi Miroslav Cincurak da yerel medyaya yaptığı açıklamada, gemi kaptanının, Tuna Nehri üzerindeki kütük ve bitkiler nedeniyle 2 motorun durduğuna yönelik ifadelerine yer vererek batan mavnanın nehir ulaşımını aksatmadığını söyledi.

Cincurak, uzmanların batan gübrenin çevreye etkisini araştıracağını aktararak mavnanın nehirden çıkartılmasının zaman alacağını kaydetti.

Öte yandan Sırbistan ve Hırvatistan'ın kaza nedeniyle sınır kapılarını kapattığı açıklandı.

Kaynak: AA
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