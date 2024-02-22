Alman Meclisi, Ukrayna\'ya Taurus füzeleri sağlanmasını reddetti

Alman Meclisinde, hükümetin, Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlamasını içeren önerge reddedildi.
Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin verdiği ve hükümetin Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlamasını içeren önerge, 182'ye karşı 480 oyla reddedildi. Oylamada, 5 milletvekili "çekimser" kaldı.
Önergede, Taurus füzelerinin sağlanmasının yanında Rusya'ya yaptırımların artırılması ve Rus varlıklarının Ukrayna için harcanması talepleri de yer aldı.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve CDU/CSU Meclis Grubu Başkanı Friedrich Merz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Almanya'nın, Ukrayna'ya yeteri kadar yardım edip etmediğinin sorulması gerektiğini belirterek, Ukrayna'ya Rusya'yı etkili şekilde püskürtmek için Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu malzemeyi sağlaması gerektiğini söyledi.
CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann Wadephul da Başbakan Olaf Scholz'dan Ukrayna'ya Taurus füzelerinin verilmemesine ilişkin problemin ne olduğunu bilmek istediğini kaydederek, "Bunu kimse bilmiyor, mantıklı bir açıklama alamadık." dedi.
Wadephul, Meclisin ve kamuoyunun, füzelerin Ukrayna'ya neden verilmediğini bilme hakkı bulunduğunu vurguladı.
Sosyal Demokrat Parti Milletvekili (SPD) Gabriela Heinrich ise CDU/CSU'nun Ukrayna'ya silah sistemleri verilmesi konusunda dar bir tartışıma içinde olduğunu savunarak, Almanya'nın ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla silah veren ülke olduğuna işaret etti.
"Kimse tek bir sistemin oyun (Taurus) değiştirici olduğunu kesin olarak iddia edemez." diyen Heinrich, Başbakan Scholz'un Almanya'nın savaşta taraf olmayacağı konusunda halka güvence verdiğini kaydetti.
Öte yandan hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) verdiği ve hükümete Ukrayna'ya "daha fazla kapsamlı silah sistemlerini sağlamayı" talep eden önerge ise 284'e karşı 382 oyla kabul edildi.
Bu önergede, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi yer almıyor.
Almanya Başbakan Scholz, Ukrayna'nın da talep ettiği Taurus füzelerinin, Kiev'e sağlanmasına şimdiye kadar yeşil ışık yakmadı.
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