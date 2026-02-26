Almanya, 20 Afgan Suçluyu Sınır Dışı Etti

Almanya'nın 20 Afgan suçluyu Kabil'e sınır dışı ettiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Almanya'da çeşitli suçlar işleyen ve sınır dışı edilme kararı uygulanabilir" olan 20 kişinin Leipzig'den Afganistan'a sınır dışı edildiği ifade edildi.

Bakanlığa göre sınır dışı edilen kişiler arasında cinsel suç, darp ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş erkekler bulunuyor.

Açıklamada Leipzig Havalimanı'ndan kalkan charter uçağının üçüncü ülkelerin arabuluculuğu olmaksızın doğrudan bir anlaşma temelinde gerçekleştirilen ilk uçuş olduğu belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, önceki Afganistan uçuşlarına Katar'ın aracılık ettiğini ancak bu kez sağlanan doğrudan temas sonucunda varılan anlaşma gereği uygulamanın yapıldığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bu anlaşmanın Afganistan'a doğrudan ve kalıcı sınır dışı işlemleri için güvenilir bir temel oluşturduğunu söyledi.

Bakan Dobrindt, "Suçluların sınır dışı edilmesi, göç politikasında kontrol, yön ve net bir tutumun temel bileşenidir. Toplumumuzun, suçluların ülkemizi terk etmesinde menfaati vardır. Bu nedenle tutarlı bir şekilde hareket ediyor ve sınır dışı işlemlerini adım adım genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.