Almanya, 20 Afgan Suçluyu Sınır Dışı Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya, 20 Afgan Suçluyu Sınır Dışı Etti

26.02.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, suç işleyen 20 Afgan'ı Kabil'e sınır dışı etti; doğrudan yeni bir anlaşma kapsamında.

Almanya'nın 20 Afgan suçluyu Kabil'e sınır dışı ettiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Almanya'da çeşitli suçlar işleyen ve sınır dışı edilme kararı uygulanabilir" olan 20 kişinin Leipzig'den Afganistan'a sınır dışı edildiği ifade edildi.

Bakanlığa göre sınır dışı edilen kişiler arasında cinsel suç, darp ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş erkekler bulunuyor.

Açıklamada Leipzig Havalimanı'ndan kalkan charter uçağının üçüncü ülkelerin arabuluculuğu olmaksızın doğrudan bir anlaşma temelinde gerçekleştirilen ilk uçuş olduğu belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, önceki Afganistan uçuşlarına Katar'ın aracılık ettiğini ancak bu kez sağlanan doğrudan temas sonucunda varılan anlaşma gereği uygulamanın yapıldığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bu anlaşmanın Afganistan'a doğrudan ve kalıcı sınır dışı işlemleri için güvenilir bir temel oluşturduğunu söyledi.

Bakan Dobrindt, "Suçluların sınır dışı edilmesi, göç politikasında kontrol, yön ve net bir tutumun temel bileşenidir. Toplumumuzun, suçluların ülkemizi terk etmesinde menfaati vardır. Bu nedenle tutarlı bir şekilde hareket ediyor ve sınır dışı işlemlerini adım adım genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Güncel, Kabil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, 20 Afgan Suçluyu Sınır Dışı Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:36:53. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya, 20 Afgan Suçluyu Sınır Dışı Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.