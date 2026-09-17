Almanya, AB\'nin 13 yaş altına sosyal medya yasağı planına tam destek verdi

Avrupa Birliği'nin çocuklara yönelik sosyal medya yasağı planına Almanya tam destek verdi. Almanya Aile Bakanı Karin Prien, AB tasarısının ülkesindeki politikayla "tamamen örtüştüğünü" belirtti.Almanya Eğitim ve Aile Bakanı Karin Prien (CDU), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik girişimini memnuniyetle karşıladı.

Prien, ZDF televizyonunda katıldığı bir programda, "Bu öneri, Almanya'da da hayata geçirmek istediğimiz politikayla tamamen örtüşüyor" diyerek söz konusu planların bir an önce uygulamaya konması için AB Komisyonu ile iş birliği yapılacağını belirtti.

13 yaş altına sosyal medya yasağı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Avrupa Parlamentosu'nda 13 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirileceğini duyurmuştu.

13-15 yaş arasındaki çocuklar için ise, ebeveyn denetiminde ve yaşa uygun hesaplar oluşturulacak. 15-18 yaş grubundaki gençlere yönelik de platformların, tasarım ve ayarlarını güvenli hale getirmeleri zorunlu kılınacak.

Bakan Prien, tasarıda özellikle platformların daha fazla sorumluluk üstlenmesinin öngörülmesini olumlu karşıladığını ifade etti. Amacın "sağlıklı bir dijital büyüme ortamı sağlamak" olduğunu vurgulayan Prien, çocuk ve gençler için tehlikenin çok büyük olduğunu belirterek önümüzdeki hafta ve aylarda Almanya'ya özgü geçici bir düzenleme hazırlanacağını açıkladı.

Karin Prien, Ekim ayında bu konuda temel ilkeleri sunmayı da planladıklarını dile getirdi.

Ebeveynlerin bilinçlendirilmesi

Büyük platformlar dışında AB'nin yetki alanına girmeyen küçük platformların da bulunduğuna dikkat çeken Prien, bunlarla ilgili ceza hukukundaki boşlukları kapatmak ve gençlere yönelik ceza hükümlerini sertleştirmek istediklerini vurguladı.

Diğer yandan medyayı bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanma kabiliyetini artıran ve ebeveynleri bilinçlendiren kapsamlı bir stratejiye de ihtiyaç olduğunu dile getiren Eğitim ve Aile Bakanı, 3 yaş altı çocukların ekran başında vakit geçirmemesi gerektiğine dair net bir toplumsal tutum oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yaş sınırlarının uygulanabilmesi için gerekli yaş doğrulamasının yapılması gerektiğini belirten Prien, bu konuda sorumluluğun öncelikle platformlara ait olduğunu ifade etti. Platformların ayrıca, çocuk ve gençlerin kendilerine uygun olmayan içeriklere erişimlerinin engellenmesi konusunda da sorumlu olmaları gerektiğini vurguladı.

"Yaptırımlar caydırıcı olmalı"

Bakan Prien, kurallara uymayan platform ve sağlayıcılara uygulanacak yaptırımların "gerçekten caydırıcı" olmak zorunda olduğunu da belirterek platformların denetim için ek ücretler ödemesinin gündeme gelebileceğini aktardı.

Prien ayrıca ABD'de Meta ile yapılan anlaşmaya atıfta bulunarak, platformların çocuk ve gençlerin korunması için önlem almayı taahhüt etmesinin pekala mümkün olduğunu kaydetti.

Çocukların ruh sağlığına zarar vermekle suçlanan Meta, geçen ay ABD'deki bir davada yargı sürecini sonlandırmak için 48 eyalete toplam 18 milyar dolar ödemeyi ve Facebook ile Instagram'da gençleri korumak için ek önlemler almayı kabul etmişti.

KNA/ ET,MUK