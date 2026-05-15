Almanya Bakanı Gaziantep\'i Ziyaret Etti

15.05.2026 22:31
Almanya Federal Bakanı Bas, Gaziantep'te mesleki eğitim merkezlerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) ile Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni (Model Fabrika) ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bas, Duisburg ve Çevresi Türk İş İnsanları ve Akademisyenler Derneği Başkanı İsmail Ünal ve beraberlerindeki heyet, Gaziantep'te bir dizi ziyarette bulundu.

GSOMEM ve Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan heyet üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

Bas, mesleki eğitim ve üretim süreçlerinin modernizasyonuna yönelik bu gibi merkezlerin önemli, gençlerin ve kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik çalışmaların kıymetli olduğunu ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de sanayinin sürdürülebilir gelişimi için nitelikli insan kaynağı ile dijital ve yeşil dönüşümün büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA

