Almanya Başbakanı Merz, Japonya ile savaş uçağı işbirliği için GCAP'ta yer arayacak - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merz, Japonya ile savaş uçağı işbirliği için GCAP'ta yer arayacak

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Japonya ile yeni nesil savaş uçağı üretiminde ortaklık olasılığını inceleyeceklerini söyledi. Merz, GCAP projesinde Almanya'ya yer olup olmadığını araştıracaklarını belirtti; iki ülkenin savunma bakanları konuyu kısa süre içinde ele alacak.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Japonya ile yeni nesil bir savaş uçağının ortak üretimi konusunda işbirliği imkanlarını değerlendireceklerini bildirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Merz, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Merz, Avrupa ve Hint-Pasifik bölgelerinde güvenlik ile istikrara katkı sağlamak amacıyla iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Savunma sanayisi alanındaki ortaklığı yenilikçi projelerle güçlendireceklerini belirten Merz, "Bu kapsamda savaş uçağı üretimi alanında da bir işbirliğinin mümkün olup olmadığını araştırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Merz, "Yeni bir projede ne ölçüde bir araya gelebileceğimiz henüz belirsiz. Küresel Muharebe Havacılık Programı (GCAP) projesinde Almanya için hala bir yer olup olmadığını incelemeliyiz zira endüstriyel paylar halihazırda büyük ölçüde müzakere edilmiş durumda." dedi.

Avrupa'daki savunma sistemlerinin sayısını azaltmayı ve üretim adetlerini artırarak maliyetleri düşürmeyi hedeflediklerini belirten Merz, her iki ülkenin savunma bakanlarının kısa süre içinde bir araya gelerek konuyu ele alacağını aktardı.

Merz, Japonya'nın yıl başına kadar bir karar verilmesini talep ettiğini söyleyerek, Almanya açısından bu kadar hızlı bir takvime taahhüt veremeyeceğini ancak ortak strateji imkanını hızla gözden geçireceklerini sözlerine ekledi.

FCAS projesinin iptal edilmesi Berlin'i GCAP'e yönlendirdi

Almanya Başbakanı Merz'in bu açıklamaları, Berlin yönetiminin Japonya, İtalya ve İngiltere tarafından yürütülen Küresel Muharebe Havacılık Programına (GCAP) yönelik ilgisinin bir işareti olarak değerlendirildi.

Gelişme, ekim ayı başında İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Almanya'ya projeye katılım teklif etmesinin ardından geldi. Almanya'nın Fransa ve İspanya ile yürüttüğü Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) projesinin, şirketler arasındaki üretim payı anlaşmazlıkları nedeniyle iptal edilmesi, Berlin'i alternatif arayışlarına itmişti.

İngiltere, Japonya ve İtalya tarafından geliştirilen ve 2035 yılında hizmete girmesi planlanan 6. nesil savaş uçağı, ABD yapımı F-35 uçaklarına bir alternatif olarak görülüyor.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Asya turu kapsamında Avrupa Birliği (AB)-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması ve AB ile Trans-Pasifik Ortaklığı (CPTPP) arasında daha yakın ticari bağlar kurulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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